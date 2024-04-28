В Казахстане опровергли информацию о передаче списанных самолетов ВСУ

Фото: irkut. com/Global Look Press

Информация о передаче Вооруженным силам Украины списанных военных самолетов из Казахстана не соответствует действительности, сообщает пресс-служба госпредприятия «Казспецэкспорт». Там отметили, что в торгах могли участвовать только казахстанские компании, передает Sputnik Казахстан. Кроме того, все борта будут утилизированы.

Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены <...> среди юрлиц Казахстана. <...> Иностранные компании к торгам не допускались, — сказано в публикации.

По данным предприятия, процесс утилизации техники полностью контролируется балансодержателями. Отмечается, что все самолеты будут разрезаны и вывезены с территории только в виде металлолома.

Ранее посол Казахстана в Испании Данат Мусаев заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, и Россия, и Украина являются близкими для республики странами, поэтому Астана выступает за мирное разрешение конфликта.

До этого Россия предупредила Японию о последствиях поставок в США ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться на Украине. Как сообщил исполняющий обязанности директора Третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий, содействие со стороны Токио «дальнейшей накачке ВСУ вооружениями» Москвой будет расцениваться как «соучастие Токио в преступных деяниях Киева».