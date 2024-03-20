Москва предостерегла Токио от передачи ВСУ снарядов для Patriot

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Россия предупредила Японию о последствиях поставок в США ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться на Украине, сообщил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий. По его словам, которые приводит РИА Новости, содействие со стороны Японии «дальнейшей накачке ВСУ вооружениями» Москвой будет расцениваться как «соучастие Токио в преступных деяниях Киева».

Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения, <...> — прямо предупредили японскую сторону, <...> что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима, — сказал Жесткий.

Дипломат также рассказал, что МИД России ранее вызвал руководителя российского направления МИД Японии, который на тот момент находился в Москве, «для детального брифинга» по ситуации на Украине. В конце декабря прошлого года США подтвердили, что Токио передаст им ракеты для Patriot.

Ранее Forbes писал, что покупка для Украины новых пусковых установок ЗРК Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы. Отмечается, что новые комплексы обойдутся Киеву в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет.

Как выяснил немецкий журналист Юлиан Репке, командование ВСУ решило поставить американские ЗРК Patriot слишком близко к фронту, что подставило их под удар российских войск. По его словам, ракетные комплексы располагались менее чем в 10 метрах друг от друга. ЗРК так долго находились на одном месте, что ВС РФ смогли навестись и выпустить по ним баллистическую ракету, подчеркнул Репке.