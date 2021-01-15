В Харькове возбуждено дело из-за того, что Кернес не принёс присягу

https://static.news.ru/photo/0709bbe0-57fa-11eb-a92d-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Кернес Фото: gennadykernes/facebook

Покойный мэр Харькова Геннадий Кернес при вступлении в должность в декабре 2020 года не принёс присягу. Теперь прокуратура Харьковской области возбудила дело в связи с этим обстоятельством.

В прокуратуру обратилась депутат городского совета от партии «Слуга народа» Алина Мустафаева. Она заявила, что председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ольга Мозговая одобрила вступление Кернеса в должность без присяги, поскольку он уже делал это ранее.

Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила дело против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу, — написала Мустафаева в Facebook, сопроводив запись уведомлением от прокуратуры о возбуждении дела.

Геннадий Кернес стал мэром Харькова в 2010 году. В октябре 2020 года он переизбрался на этот пост уже в третий раз, а 9 декабря вступил в должность. Но 17 декабря его не стало — он скончался в берлинской клинике от последствий коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что домработницу Геннадия Кернеса избрали депутатом одного из районных советов Харьковской области. Женщина баллотировалась от партии покойного.

Украинские журналисты выяснили, что именно она могла заразить Кернеса COVID-19. Их слова опроверг секретарь госсовета Игорь Терехов, который отметил, что нельзя достоверно сказать, как мэр «подхватил вирус».