В Белоруссии заявили о перехвате украинского разведывательного беспилотника Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о перехвате украинского разведывательного беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские силовики перехватили направлявшийся с украинской стороны разведывательный беспилотник, сообщили в Госпогранкомитете республики. Инцидент произошел накануне в районе пункта Мокраны.

Вчера, 1 декабря, в 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны — Доманово) на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими вооруженных сил обнаружили квадрокоптер, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, БПЛА направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Его принудительно посадили, применив радиоэлектронное оружие. По факту случившегося проводится проверка.

Уточняется, что дрон не имел опознавательных знаков, но был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки.

Похожие случаи уже происходили на белорусско-украинской границе осенью. Так, 2 ноября Гомельскими пограничниками был перехвачен украинский беспилотник. В середине ноября Госпогранкомитет сообщил, что силовики в Кобринском районе сбили БПЛА.

Ранее вооруженный человек пересек границу Белоруссии со стороны Украины. По данным силовиков, он фотографировал местность, а также искал или устанавливал что-то в снегу.