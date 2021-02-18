В Белоруссии завели дело по факту смерти участника протеста Бондаренко

https://static.news.ru/photo/fad87a68-71c2-11eb-a3b8-96000091f725_660.jpg Фото: Генеральная прокуратура Республики Беларусь

В Генпрокуратуре Белоруссии возбудили уголовное дело по факту смерти в ноябре 2020 года одного из участников протеста, жителя Минска Романа Бондаренко.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлёкшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича, — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

При этом уточняется, что причастность сотрудников ОВД «к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена».

В ходе одной из протестных акций в Белоруссии 31-летний минчанин Роман Бондаренко вступил в перепалку с неизвестными на «Площади перемен» из-за того, что они пытались снять флаги с оппозиционной символикой. Сообщалось, что они увезли его в неизвестном направлении вечером 11 ноября. Позже Бондаренко был доставлен в больницу с травмами из Центрального РУВД города. В милиции заявили, что он получил повреждения во время драки. Находящийся без сознания минчанин умер 12 ноября.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поручил Генпрокуратуре взять под контроль дело Бондаренко.

Как писал NEWS.ru, по результатам судебной химической экспертизы, в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками в больнице скорой медицинской помощи, был обнаружен алкоголь. Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Геннадий Дыско. Он добавил, что обнародованные ранее копии документов, которые свидетельствуют об отсутствии этилового спирта в анализах Бондаренко, были оформлены в ходе срочного оказания медпомощи. Как утверждается в Telegram-канале белорусской Генпрокуратуры, в этих условиях невозможно провести полноценное исследование для точного установления состояния пациента.