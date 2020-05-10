В Белоруссии за сутки выявили более 900 новых заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d2a171b6-92a8-11ea-a543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Более 900 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Белоруссии за прошедшие сутки.

Как сообщает «Интерфакс – Запад» со ссылкой на Минздрав республики, общее число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 22 973. Скончались 131 человек, из них пятеро – за последние сутки.

Белоруссия стала единственной страной на постсоветском пространстве, в которой прошёл парад, посвящённый 75-летию Победы. Как отметил ранее эксперт, решение президента Александра Лукашенко провести парад 9 мая на фоне эпидемии коронавируса едва ли оправдано, поскольку внешнее впечатление достигнуто за счёт риска для собственных граждан, сообщал NEWS.ru.