В Белоруссии возбуждено 10 уголовных дел о повреждениях машин ГАИ

Повреждение служебных автомобилей ГАИ в ходе акций протеста в Минске стало причиной возбуждения 10 уголовных дел.
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Протестующие в Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, он набрал 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата в президенты получили менее двух процентов голосов. Все они подали в ЦИК жалобы, требуя признать итоги выборов недействительными.
В ходе столкновений протестующих с силовиками пострадали десятки человек. Задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.
Ранее NEWS.ru писал, что жительница белорусского города Гродно Инна Чараухо рассказала, что её пятилетняя дочь пострадала во время протестов. Военная техника врезалась в их машину Volkswagen Passat B3.
Инцидент произошёл примерно в 23:00 11 августа. Женщина, её муж и ребёнок ехали из одного конца города в другой и попали в поток сигналящих машин (таким образом белорусские автомобилисты выражают солидарность с протестующими).
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