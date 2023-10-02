В Белоруссии стало меньше политических партий После перерегистрации в Белоруссии действуют четыре политические партии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

После перерегистрации в Белоруссии действуют четыре политические партии, сообщило Министерство юстиции страны. При этом в начале 2023 года в республике существовало 15 партий.

Согласно данным Минюста, в мае этого года в стране зарегистрировали партию «Белая Русь». В июне перерегистрацию прошли Коммунистическая, Либерально-Демократическая партия и Республиканская партия труда и справедливости. При этом в Белоруссии не осталось оппозиционных партий.

Ранее правительство талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) запретило все политические партии в Афганистане. Об этом заявил 18 августа на пресс-конференции в Кабуле министр юстиции правительства Абдул Хаким Шараи. Как пояснил министр, деятельность политических партий противоречит шариату и национальным интересам Афганистана. При этом до прихода движения «Талибан» к власти в Афганистане в стране было зарегистрировано более 70 политических партий.

До этого Конституционный суд Молдавии вынес решение о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор» на территории страны. Члены партии проводили антиправительственные акции протеста и требовали отставки властей из-за энергетического кризиса.