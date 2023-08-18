Власти Афганистана запретили все политические партии в стране

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Правительство талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) запретило все политические партии в Афганистане, сообщает EADaily. Об этом заявил 18 августа на пресс-конференции в Кабуле министр юстиции правительства Абдул Хаким Шараи.

Как пояснил министр, деятельность политических партий противоречит шариату и национальным интересам Афганистана.

В стране нет шариатской основы для деятельности политических партий. Они не служат национальным интересам, и народ их не ценит, — заявил Абдул Хаким Шараи.

Издание напоминает, что до прихода движения «Талибан» к власти в Афганистане в стране было зарегистрировано более 70 политических партий.

Ранее заместитель официального представителя Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что его страна намерена поддерживать контакты с движением «Талибан» в случаях, когда это будет соответствовать ее интересам. Он добавил, что это не означает признания Вашингтоном правительства талибов в Афганистане.

В феврале посол России в Таджикистане Семен Григорьев обвинил «Талибан» в том, что практически все обещания, которые представители движения давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены. По его словам, талибы обещали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза, а также заявили о намерении бороться с производством и контрабандой наркотиков.