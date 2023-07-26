В Госдепе США рассказали о взаимоотношениях с «Талибаном» Госдеп США: Вашингтон не признает «Талибан», но продолжит сотрудничать с ним в своих интересах

Фото: twitter/StateDeputySpox

Ведант Патель

США намерены поддерживать контакты с движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), когда это будет отвечать их интересам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Госдепа Веданта Пателя. Он добавил, что это не означает признания Вашингтоном правительства талибов в Афганистане.

Эти события не означают никаких изменений в нашей политике. Мы давали четко понять, что будем контактировать с талибами, когда это уместно и отвечает нашим интересам. Это не предполагает какого-либо признания «Талибана» или нормализации отношений с ним, — сказал Патель.

В конце мая высокопоставленный член «Талибана» Абдул Хамид Хорасани записал в Twitter видеообращение, в котором сказал, что талибы могут взять Тегеран за несколько часов. Он заявил, что военные будут бороться с силами Ирана с большим энтузиазмом, чем с США.

В феврале посол России в Таджикистане Семен Григорьев обвинил «Талибан» в том, что практически все обещания, которые представители движения давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены. По его словам, талибы обещали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза, а также заявили о намерении бороться с международными террористическими организациями, производством и контрабандой наркотиков и создать инклюзивное правительство.