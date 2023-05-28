В Афганистане предрекли новые столкновения талибов с иранцами

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Сообщения из провинции Нимроз в Афганистане указывают на рост напряженности среди сторонников талибов и республиканских исламских группировок, передает портал BNN. В этом районе произошло несколько инцидентов, характеризующихся ожесточенными столкновениями, что вызвало опасения за безопасность местных жителей.

Столкновения между иранскими пограничниками и силами движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) произошли в приграничных районах афганской провинции 27 мая. Высокопоставленный член организации Абдул Хамид Хорасани записал видеообращение, в котором сказал, что талибы могут взять Тегеран за несколько часов.

Мы будем бороться с Ираном с большим энтузиазмом, чем с американцами. Иран должен быть благодарен за терпение лидеров талибов. Мы завоюем Иран за сутки, — заявлял Хорасани.

Причины обострения конфликта пока не называются.

В феврале посол России в Таджикистане Семен Григорьев обвинил «Талибан» в том, что практически все обещания, которые представители движения давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены. По его словам, талибы обещали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза, а также заявили о намерении бороться с международными террористическими организациями, производством и контрабандой наркотиков и создать инклюзивное правительство.