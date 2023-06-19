Конституционный суд Молдавии вынес решение о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор» на территории страны, сообщает пресс-служба суда. Ранее члены партии проводили антиправительственные акции протеста, они требовали отставки властей из-за энергетического кризиса.
Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию «Шор». На момент оглашения настоящего решения политическая партия «Шор» считается распущенной, — говорится в сообщении суда.
Рассмотрение дела о запрете партии «Шор» началось 10 мая. 14 июня судьи заявили, что хотят взять перерыв для оглашения решения.
В апреле Апелляционный суд Молдавии заочно приговорил лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора к 15 годам лишения свободы. По словам президента республики Майи Санду, активы политика будут конфискованы.
Шор, несколько лет назад сбежавший из страны, обвиняется в хищении около $1 млрд из трех молдавских банков. По данным следствия, в преддверии выборов в 2014 году банки выдали неизвестным лицам эту сумму, составляющую примерно 12,5% ВВП Молдавии.