В Молдавии приговорили лидера оппозиционной партии к тюремному сроку Санду: лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» осужден на 15 лет тюрьмы за хищение $1 млрд

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Илан Шор

Апелляционный суд Молдавии заочно приговорил лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора к 15 годам лишения свободы, сообщила президент республики Майя Санду на своей странице в соцсети. По ее словам, активы политика конфискуют.

Шор, несколько лет назад сбежавший из страны, обвиняется в хищении около $1 млрд из трех молдавских банков. По данным следствия, в преддверии выборов в 2014 году банки выдали неизвестным лицам эту сумму, составляющую примерно 12,5% ВВП Молдавии. Адвокаты Шора сочли приговор слишком суровым и намерены его обжаловать.

Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Такое решение сегодня принял Апелляционный суд, — заявила президент Молдавии.

Санду уточнила, что решение суда было принято в ответ на требования граждан вернуть средства, украденные из Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, и наказать виновных.

Шора впервые арестовали по делу об отмывании денег еще в 2015 году, но спустя два года его отпустили. В 2017-м его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, но приговор так и не вступил в силу. Апелляционная палата Молдавии регулярно откладывала рассмотрение дела, в итоге процесс так и не начался. Шор за это время создал собственную партию и избрался в парламент, но позже уехал из страны.

В ноябре 2022 года в Молдавии задержали и арестовали почти все руководство партии «Шор», организовавшей антиправительственные протесты. Полиция провела сотни обысков, а в Генпрокуратуре заявили о возможной ликвидации партии.