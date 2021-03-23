В Белоруссии милиция задержала главу оппозиционной партии

https://static.news.ru/photo/17702f64-8b99-11eb-9816-96000091f725_660.jpg Николай Козлов Фото: partyja/vk.com

Глава Объединённой гражданской партии Белоруссии Николай Козлов задержан силовиками и отправлен в центр изоляции правонарушителей в Минске.

Николай Козлов уже на Окрестина. Сообщили товарищам по партии в Центральном РУВД, — говорится на сайте партии.

Лидер политического объединения «пропал» вечером 22 марта, когда отправился в гости к товарищу. Козлов является свидетелем по делу о создании Координационного совета белорусской оппозиции. Статья 407 УК Белоруссии предусматривает, что ему грозит штраф или арест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 21 марта задержали председателя Белорусской социал-демократической партии (БСДП) Игоря Борисова. Как сообщила его супруга Елена, она была очевидцем задержания мужа. Отмечается, что причины задержания пока неизвестны. БСДП входила в число оппозиционных партий.