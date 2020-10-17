В Белоруссии из СИЗО выпустили политтехнолога Шклярова

https://static.news.ru/photo/d37f8cf2-11e3-11eb-8db0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политтехнолога Виталия Шклярова, который ранее был участником встречи с президентом страны Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, освободили из-под стражи. Об этом рассказал его адвокат Антон Гашинский.

Он пояснил, что Шклярову изменили меру пресечения на домашний арест, сообщает портал TUT.BY.

Шкляров был задержан 29 июля. Он проходит подозреваемым по делу блогера Сергея Тихановского и обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам политтехнолог заявлял, что никогда не работал на Тихановского.

Ранее NEWS.ru писал, что Шкляров в СИЗО пожаловался на высокую температуру и ухудшение самочувствия. По словам адвоката, у него все признаки заражения коронавирусом, однако тестирование ему не делали, дали только жаропонижающее лекарство. Он также отметил, что расследование дела Шклярова не ведётся в течение месяца, задержанного просто «оставили в так называемой заморозке».

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.