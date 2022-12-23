В Баку оценили предложения Армении по мирному договору Байрамов: Баку пока не готов дать полный ответ на предложения о мире с Арменией

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Джейхун Байрамов

Баку пока не готов дать полный ответ на предложения о мире, переданные Ереваном, сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, важным этапом является встреча делегаций обеих стран.

Вчера у меня была возможность посмотреть пакет предложений Армении, есть общее представление относительно того, что там есть. Пока неправильно давать односложный ответ по документу, удовлетворяет нас содержание или нет. Важнейшим этапом является встреча делегаций, — сказал он.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее заявил, что Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение до конца года, если Азербайджан положительно отреагирует на предложения Армении. По его словам, Ереван также предложил Баку создать «институт гарантов» для обеспечения подписания мирного договора.

9 декабря Григорян заявил, что Ереван и Баку достигли договоренности по вопросу об установлении дипломатических отношений в рамках Венской конвенции. Он подчеркнул, что это единственный пункт мирного договора, по которому достигнуто согласие между сторонами.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян усомнился в том, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан до конца текущего года. По его словам, позиции Еревана и Баку по вопросу нормализации отношений «пока очень далеки друг от друга по многим вопросам».