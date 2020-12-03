В Баку подсчитали военные потери в Карабахе

https://static.news.ru/photo/1553c06e-3555-11eb-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

За время эскалации в Нагорном Карабахе погибли 2738 военнослужащих азербайджанской армии.

Кроме того, ещё более 100 военных, которые участвовали в боевых действиях, считаются пропавшими без вести, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные министерства обороны республики.

Накануне стало известно, что президент Азербайджана объявил 10 ноября Днём победы в конфликте, а 27 сентября — Днём памяти его жертв.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военных, которые были призваны на службу в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе. Он также отметил, что что режим прекращения огня в регионе в целом соблюдается, однако имеют место попытки сорвать трёхстороннее соглашение.