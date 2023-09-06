МИД Азербайджана: Баку решительно настроен на мир с Арменией

Азербайджан решительно настроен на достижение мира с Арменией, заявил агентству АзерТАдж глава МИД страны Джейхун Байрамов. Он подчеркнул, что Баку ждет от Еревана закрепления на бумаге признания территориальной целостности Азербайджана, так как, по его словам, наблюдается «несоответствие действий руководства Армении со сделанными ранее устными заявлениями».

Мы <...> убеждены, что мирная повестка должна продолжаться, мы настроены решительно на завершение этого процесса. Завершиться должна также выработка окончательного текста соглашения, которое должно основываться исключительно на нормах международного права, — сказал он.

Так, Байрамов обвинил Армению в совершении время от времени «военных провокаций на земле». По его словам, серьезным источником напряжения и взрывоопасности в регионе является сохраняющееся по сей день присутствие на территории Азербайджана незаконных армянских военных формирований численностью около 10 тысяч человек. Он отметил, что Армения финансирует их из своего госбюджета.

Он также отметил, что позиция Баку заключается в использование всех маршрутов для снабжения Карабаха, и ранее были достигнуты предварительные договоренности по этим маршрутам, однако «в последний момент руководство Армении вновь, как и неоднократно в прошлом, срывало их».

До этого Минобороны Армении и Азербайджана обменялись новыми обвинениями. Азербайджанская сторона назвала дезинформацией сообщения о концентрации дополнительных сил в районе села Зод Басаркечарского района. Минобороны Армении в свою очередь заявило об атаке со стороны азербайджанских войск.

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства. По его словам, Баку обещает обеспечить их языковые, культурные, религиозные и муниципальные права.