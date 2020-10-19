В Армении подтвердили предстоящую встречу главы МИД с Помпео

https://static.news.ru/photo/8bdd17ae-1236-11eb-98e8-fa163e074e61_660.jpg Анна Нагдалян, пресс-секретарь МИД Армении Фото: facebook.com/anna.a.naghdalyan

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян подтвердила информацию о предстоящей встрече главы ведомства Зограба Мнацаканяна с государственным секретарём Соединённых Штатов Майком Помпео.

23 октября в Вашингтоне глава МИД Армении встретится с госсекретарём США, — сказала она.

Мероприятие пройдёт в Вашингтоне 23 октября, передаёт «Интерфакс».

Накануне издание Politico сообщало, что Помпео хочет провести индивидуальные встречи с Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Ранее NEWS.ru писал о готовности азербайджанской стороны проводить переговоры с Арменией как в Москве, так и в любом другом месте. Аналогичную позицию озвучивал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.