В аппарате Пашиняна прокомментировали слухи о трёхсторонней встрече

В аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна опровергли слухи о проведении трёхсторонней встречи с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Такой комментарий NEWS.ru предоставили в аппарате армянского премьера. В ведомстве отметили, что пока подобной информации нет.

Пока такой информации нет. Как только она появится, мы об этом сообщим в пресс-релизе на нашем сайте, — отметили в аппарате премьер-министра.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможной встрече лидеров в Сочи 26 ноября.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча Путина с Алиевым и Пашиняном на каком-то этапе будет необходима. Однако, по его словам, для этого нужны согласие и готовность всех сторон. Возобновление боевых действий на армяно-азербайджанской границе стало поводом для беспокойства, но Москве удалось призвать стороны к сдержанности.

В последнее время обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась. Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.