Украина провела военные учения около границы с Крымом

Украинские военнослужащие провели учения на полигоне под Херсоном, у границы с Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Военные отработали реагирование в случае атаки живой силы и бронетехники противника.

В группировке войск «Юг», которая подчинена командованию объединённых сил ВСУ, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника, — говорится в сообщении пресс-службы ВСУ в Facebook.

Отмечается, что военнослужащие практиковали развёртывание расчётов и стрельбу по целям. В ходе учений солдаты отрабатывали ситуацию, когда в процессе обороны позиций морской пехотой условный противник дождался подкрепления бронетехники и перешёл в наступление. Морские пехотинцы сдерживали атаку совместно с противотанковым подразделением.

Командующий объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев высоко оценил подготовку противотанкистов и реакцию на поставленные задачи. Он отметил, что подобные учения проходят каждую неделю. Их цель — закрепить на высоком уровне знания, навыки и боевой дух военнослужащих.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что противостояние с Россией требует от Украины оснащения армии «нетрадиционным оружием» и внимания к новым разработкам. По его словам, РФ при президенте Владимире Путине активно укрепляла обороноспособность. Сейчас удельный вес её современного вооружения в разных видах войск составляет 65–75%, а на Украине — только 15–20%.