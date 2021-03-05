Украина из-за коррупции на таможне потеряла $3,6 млрд

https://static.news.ru/photo/dc628234-7e17-11eb-8d71-96000091f725_660.jpg Таможня Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году около 100 млрд гривен (3,57 млрд долларов) лишилась Украина из-за коррумпированных таможенников. Средства должны были поступить в казну от сборов и налогов.

Думаю, в теневых секторах, в сером и в чёрном, мы можем добрать в год около 100 миллиардов гривен таможенных платежей, — рассказал глава Государственной таможенной службы страны Павел Рябикин.

Он рассказал, что внешнеэкономическую деятельность на Украине осуществляют 217,5 тысячи компаний. Причём только около пяти тысяч из них отдают в украинский бюджет до 90% всех таможенных платежей.

Ещё около 200 тысяч компаний, которые продают или покупают товары за рубежом, находятся в теневом сегменте.

Чтобы снизить уровень коррупции, Рябикин предложил лучше финансировать таможенную инфраструктуру, что позволит автоматизировать многие процессы и сведёт к минимуму человеческий фактор при проверке грузов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Винницкой области у границы с Молдавией сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили пластиковый спиртопровод, ведущий в подземный «бункер», и изолированный электрокабель, проложенный по дну Днестра.