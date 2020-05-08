Лукашенко: у Белоруссии в борьбе с коронавирусом свой путь и помощь Господа

https://static.news.ru/photo/498478bc-911b-11ea-90fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/liybia-10729160

Белоруссия уже через месяц забудет про коронавирус, если продолжит реализовывать выработанные ранее меры борьбы с эпидемией. Такое мнение высказал президент страны Александр Лукашенко

Он напомнил, что страна отказалась от идеи вводить чрезвычайное положение и масштабные ограничения.

Мы избрали свой путь. И я убеждён сегодня, что мы поступили правильно, — цитирует Лукашенко БелТА.

Глава государства отметил, что в республике «не пошли фронтом, а борются с инфекцией точечно и очагово». При этом, заверил он, власти намерены бороться за каждого человека.

Президент также выразил надежду, что «Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть».

По состоянию на 7 мая в Белоруссии официально зарегистрировано более 20 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус, умерли 116 пациентов.

В целом в мине уже более 3,8 млн заразившихся, из них 269 тысяч человек погибли, более 1,2 млн выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко посоветовал жителям страны выходить на улицу и кататься на велосипеде. Это, по его мнению, поможет «продышаться» и лёгкие «заработают как следует».

За несколько дней до этого он заявил, что у страны «свои методы и свой путь преодоления этого несчастья». По его словам, эпидимическая обстановка на территории государства «более или менее нормальная». Глава республики также обратил внимание на то, что Белоруссия после распада СССР не закрыла ни одну инфекционную больницу.