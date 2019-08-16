https://static.news.ru/photo/477a0816-c0e2-11e9-9995-fa163e074e61_660.jpg Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Учеников средних школ Марыйского велаята Туркмении (региона на юго-востоке республики) обязали сдавать деньги на покупку государственного флага, портретов президента страны Гурбангулы Бердымухамедова и наглядных пособий. Родители школьников опасаются, что поборы пойдут на личные нужды преподавателей.

Преподаватели школы № 4 города Байрамали Марыйского велаята с каждого ученика 11-х классов собирают по 400 манатов (более 7500 рублей. — News.ru). Преподаватели говорят, что деньги необходимы для покупки флагов, портретов президента, папок для документов и других наглядных пособий, — пишет « Радио Азатлык » со ссылкой на родителей школьников.

С детей состоятельных родителей иногда собирают по 500-600 манатов (9441 — 11329 рублей). По словам одного из местных жителей, учителя для взимания платы вызывают школьников, которые в данный момент находятся на летних каникулах.

По словам родителей, преподаватели предупреждают их, что сбор денег повлияет на оценки выпускников по итогам учебного года. Кроме того, согласие или несогласие платить может иметь последствия при поступлении выпускника в ВУЗ.

В результате, родители, желающие, чтобы их дети поступили в вузы, соглашаются заплатить требуемые суммы.

Как писал News.ru, в январе власти Туркмении провели массовое обновление портретов президента республики. Причиной стали небольшие изменения в имидже Бердымухамедова — с лета 2018 года глава государства стал появляться на публике поседевшим.