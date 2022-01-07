Токаев заявил о присутствии иностранных боевиков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в обращении к нации о том, что подготовленные иностранные боевики приняли участие в массовых протестных акциях на территории республики. По его словам, их финансируют из-за рубежа. Казахстанский лидер подчеркнул, что террористы будут ликвидированы в ближайшее время, сообщает телеканал «Хабар 24».

Нам пришлось иметь дело с вооружёнными и подготовленными бандитами — как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами, поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время, — сказал он.

По словам главы государства, только на Алма-Ату напали 20 тысяч вооружённых преступников. Иностранцев обнаружили среди задержанных.

Также в обращении Токаев отметил, что боевики до сих пор не сложили оружие, и пригрозил тем, кто откажется сдаться, ликвидацией. Он выразил благодарность главам стран ОДКБ за оказанную поддержку и напомнил, что все задержанные в ходе протестов будут привлекаться к строгой ответственности. Кроме того, президент добавил, что снятие блокировки Интернета не означает вседозволенность — провокации будут жёстко пресекаться.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения Токаева.