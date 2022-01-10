Токаев назвал массовые беспорядки в Казахстане попыткой госпереворота

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на внеочередном заседании ОДКБ, что главной целью террористов был подрыв конституционного строя, захват власти и госпереворот. Он отметил, что волна массовых беспорядков охватила государство «как по единой команде», сообщило РИА Новости. Произошедшее стало результатом прямого участия террористов, в том числе и иностранных боевиков, которые имели численное преимущество как минимум в пять раз и избивали военных и полицейских с особой жестокостью.

По ночам они нападали на морги и забирали тела боевиков, это практика международных террористов, — добавил глава государства.

Присутствовавшие бандформирования, имевшие численное превосходство, попытались завладеть оружием и боевой техникой, отметил лидер страны. Как отметил Токаев, Нур-Султан позже представит миру доказательства подготовки террористической агрессии против Казахстана. По его словам, беспорядки в Казахстане являлись попыткой государственного переворота.

При этом, как рассказал Токаев, террористы в Казахстане отличались особой жестокостью, так как двоим военнослужащим они отрезали головы. По его словам, всего в противостоянии с бандитами погибли 16 сотрудников силовых структур, количество жертв среди мирного населения пока уточняется.

Токаев также заверил, что в Казахстане никогда не применялись и не будут впредь использоваться вооружённые силы против мирных демонстрантов.

Как отметил казахский лидер, прибытие миротворческих сил ОДКБ помогло отбить Алма-Ату у террористов. Организация доказала свою востребованность и эффективность, подчеркнул он. Токаев также предложил подумать об оптимизации сроков реагирования ОДКБ на кризисные ситуации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в своём послании лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что основной целью экстремистов было посеять хаос и развязать братоубийственную войну, чтобы в итоге совершить переворот в стране. Политик также отметил, что в Белоруссии с подобной ситуацией уже сталкивались, поэтому он хорошо понимает «остроту ситуации».