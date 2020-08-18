Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская записала новое видеообращение

https://static.news.ru/photo/3f62e13a-e142-11ea-bf63-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: stranadlyazhizni/instagram.com

Выдвигавшаяся на главный пост Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала новую видеозапись, на которой поздравила своего супруга Сергея, находящегося в СИЗО, с днём рождения.

Сергей Тихановский, мой муж, просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключённые сидят, но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали всё, чтобы жить в стране для жизни, — сказала она.

Женщина подчеркнула, что её супруг обвиняется в преступлении, которого он не совершал. Тихановская назвала ситуацию, сложившуюся в их семье — «провокацией спецслужб». Весной 2020 года блогер Сергей Тихановский попытался зарегистрировать свою кандидатуру на выборах президента Белоруссии, но ему отказали. Вместо Сергея вступить в борьбу за главный пост страны решилась Светлана. После этого её муж был задержан. Его обвинили в воспрепятствовании проведению выборов. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Это видеообращение стало для Тихановской третьим по счёту. После выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, республику захлестнули протестные акции. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов.

Сама кандидат в президенты до этого заявила о готовности занять высший пост в республике, а также о том, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. После она внезапно уехала в Литву, а в Интернете с разницей в несколько часов были опубликованы сразу два обращения. В одном Светлана заявила, что покинула Белоруссию по собственному желанию, потому что она «слабая женщина». Во втором призвала своих сторонников не выходить на улицы и быть благоразумными. ЦИК Белоруссии при этом нарушений на выборах не зафиксировал.

17 августа Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанными в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый основной закон страны. После этого возможны выборы. Власти республики в этот же день сообщили о задержании координаторов протестов против Лукашенко. Президент Белоруссии при этом утверждает, что предлагал оппозиции пересчитать голоса.

Как писал NEWS.ru, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Предметом разговора стала ситуация, сложившаяся в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.