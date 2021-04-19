Тихановская анонсировала четвёртый пакет санкций против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7a204962-a10d-11eb-a508-96000091f725_660.jpg Фото: Heikki Saukkomaa via www.imago-i/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время санкции в отношении Белоруссии могут быть в очередной раз расширены. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Ожидается, что санкции будут объявлены на этой неделе. Дата принятия четвёртого пакета санкций Евросоюза будет объявлена ​​в ближайшее время, — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Тихановской, под ограничения могут попасть около 70 человек и компаний.

ЕС ранее ввёл уже три пакета санкций в отношении Белоруссии, обвинив власти страны в фальсификации результатов президентских выборов и репрессиях против участников протестов. Они включают в себя запрет на въезд на территорию сообщества лицам, попавшим под санкции, заморозку их активов, а также запрет на сотрудничество с представителями белорусского бизнеса.

Кроме того, собственные санкции в отношении Минска приняли США, Канада, Великобритания, страны Балтии и Швейцария.

Ранее сообщалось, что Тихановская опровергла сообщения о попытке военного переворота в Белоруссии и убийстве президента Александра Лукашенко. По её словам, эта информация является провокацией спецслужб.