«Технократ»: политолог рассказал о новом премьер-министре Казахстана

Назначение новым премьер-министром Казахстана Алихана Смаилова стало неожиданностью, заявил казахстанский политолог Андрей Чеботарёв телеканалу «360». Он описал Смаилова как отдалённого от элит человека, как никогда нужного сейчас стране, и напомнил, что тот является экономистом и возглавлял комитет по статистике.

Я ожидал, что будет назначен другой человек — Канат Бозумбаев, это нынешний руководитель акима Алма-Атинской области, один из людей, близких к президенту Касыму-Жомарту Токаеву, достаточно серьёзный управленец. А Алихан Смаилов, действительно, это больше технократ, но именно сейчас, видимо, для президента это необходимо, потому что Смаилова прежде всего отличает дистанцированность от наших внутриэлитных групп влияния. То есть нельзя сказать, что он «чей-то человек» и на кого-то ориентируется, как тот же экс-глава КНБ Карим Масимов, — рассказал Чеботарёв.

Он считает, что новый премьер подходит на роль премьер-министра и справится со своими задачами. При этом объяснил, что сравнивать Смаилова с ранее арестованным Каримом Масимовым не имеет смысла, потому что последний — «политический тяжеловес», долгое время занимавший руководящие посты.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана после единогласного одобрения его кандидатуры в парламенте Казахстана.