Киргизия обвинила Таджикистан в уничтожении гражданской инфраструктуры

Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости

Пожар в частном доме, поврежденном в результате обстрелов со стороны таджикских военных

Таджикистанские военнослужащие уничтожают объекты социального назначения, медпункты и дома в Баткенской области Киргизии, заявили в киргизском Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ), сообщает РИА Новости. Кроме того, военные, «выкрикивая националистические лозунги», издеваются над телами погибших на пограничников Киргизии и фотографируют их для использования в пропагандистских целях, заявили в ведомстве.

Несмотря на договоренности, таджикские военные, напав на пограничные заставы по периметру границы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объекты социального назначения, такие как школы, детские сады, торговые точки, медпункты, дома, — говорится в распространенном заявлении.

ГКНБ призывает общественность обеих стран трезво оценить ситуацию и осудить тех, кто сеет раздор и смуту.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах погранзастав. Утром Минздрав Киргизии заявлял, что в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны в свою очередь сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита.

16 сентября главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Также сообщается, что Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов. Кроме того, стороны решили ускорить работу Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы.