Сын бывшего главы Армении получил сотрясение мозга на акции протеста

Фото: Стрингер/РИА Новости

Левон Кочарян, задержанный на акции протеста в Ереване

У сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона диагностировано сотрясение мозга, сообщает Sputnik Армения. По данным агентства, он был доставлен в больницу с антиправительственного митинга, который проходит в Ереване. Состояние Левона Кочаряна оценивается как средней степени тяжести.

У Левона, пострадавшего в ходе протестных акций, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма — сотрясение мозга, — говорится в сообщении местного медицинского центра.

Адвокат Александр Кочубаев на своей странице в социальных сетях ранее заявил, что Левон Кочарян был одним из участников протестной акции. По словам юриста, сын бывшего президента Армении был жестоко избит сотрудниками правоохранительных органов. Также был задержан лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян, он находится в здании Следственного комитета Армении.

Жители Армении начали выходить на митинги 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. Согласно данным республиканской полиции, в ходе протестов были задержаны 84 человека. Протестующие продолжают проводить акции, они перекрыли движение на площади Революции в центре Еревана.