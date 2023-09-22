Десятки человек задержали на акции протеста в Ереване

Фото: Стрингер/РИА Новости

На акции протеста в Ереване задержали 84 человека, сообщили в полиции Еревана. По данным РИА Новости, протестующие полностью перекрыли движение на площади Республики в центре города.

С утра часть протестующих у здания кабмина в Ереване направились к Следственному комитету, где находится задержанный ранее представитель Нацкомитета по координации всенародного движения Андраник Теванян.

Жители Армении вышли на митинги 19 сентября. В этот день Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Митингующие призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, на следующий день удалось удалось договориться о полном прекращении боевых действий.

С утра 22 сентября протестующие в Ереване пытаются прорвать полицейское оцепление возле здания правительства Армении. Несмотря на то, что демонстранты пытались заблокировать входы и выход из здания, премьер-министр страны Никол Пашинян успешно покинул его.

Ранее сообщалось о задержании во время акций сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона.