Свыше 400 тысяч жителей Донбасса стали гражданами РФ в упрощённом порядке

https://static.news.ru/photo/d2d667c6-617a-11eb-bba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В общей сложности более 400 тысяч жителей Донбасса в упрощённом порядке получили российское гражданство. Об этом рассказал депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

Паспорта РФ жители ДНР и ЛНР имеют право получить в упрощённом порядке в соответствии с указом, подписанным российским президентом Владимиром Путиным в апреле 2019 года. А год спустя Путин подписал закон, согласно которому жители ДНР и ЛНР освобождались от уплаты госпошлины за вступление в гражданство России. К октябрю 2020 года число лиц, получивших паспорт РФ в упрощённом порядке, достигло 150 тысяч человек.

По ряду решений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на территории России признаются документы, выданные в республиках. Граждане ДНР и ЛНР получили право приобретения российского гражданства в упрощённом порядке, и уже более 400 тысяч человек им воспользовались, — приводит слова Андрея Козенко Луганский информационный центр.

Ранее NEWS.ru писал, что лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо сесть за стол переговоров для обсуждения ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу и бывший президент страны Леонид Кравчук.

С 2014 года в Кремле не раз заявляли о том, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе, в регионе нет российских военнослужащих и техники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял в ответ на требования властей Украины о выводе войск, что России нечего выводить.