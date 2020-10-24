Супруга Пашиняна поедет воевать в Нагорный Карабах

https://static.news.ru/photo/fe81f25c-17b3-11eb-9d51-fa163e074e61_660.jpg Анна Акопян Фото: instagram.com/annahakobyan.official

Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что намерена пройти военную подготовку и отправиться в Нагорный Карабах.

С завтрашнего дня отряд женщин из 13 человек, среди которых и я, начнут военные тренировки, — цитирует её РИА Новости.

Акопян добавила, что после этого женщины отправятся в Нагорный Карабах.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее стороны конфликта достигли третьего по счёту соглашения о перемирии с 26 октября, однако оно вновь было нарушено. Ереван и Баку обвиняют в этом друг друга.

В частности, как писал NEWS.ru, Азербайджан сообщал об обстреле территории Агджабединского района.