Судьба Медведчука: для Киева стал пророссийским, для Москвы — националистом

Первым о задержании главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Тelegram-канале. Он разместил фотографию оппозиционера и пообещал в скором времени сообщить подробности его задержания Службой безопасности Украины (СБУ). Чуть позже президент Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных. О прошлом оппозиционера и о том, что его может ожидать в ближайшем будущем, — в материале NEWS.ru.

Украинские власти обвиняют Виктора Медведчука в государственной измене и ещё в нескольких преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение.

Наиболее громким стало обвинение по статье «Содействие деятельности террористических организаций». По версии следствия, он причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 — начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). С обвинением политик не согласен. В мае 2021 года Медведчука определили под домашний адрес до 10 марта, но в феврале 2022 года он исчез. К четырём прошлым обвинениям Медведчука добавился и «побег из-под домашнего ареста». По версии Службы безопасности Украины, Медведчук прятался от правоохранительных органов, переодевшись в военную форму.

Генпрокуратура Украины заявила , что взаимодействие Медведчука с Москвой подорвало «экономическую безопасность государства в 2014–2015 годах», лишив Украину возможностей диверсификации источников энергетических ресурсов.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»Виктор Медведчук (слева) Стрингер/РИА Новости

Стремительный путь наверх сына оуновца*

Виктор Медведчук родился в 1954 году в посёлке Почет Абанского района Красноярского края. Здесь отбывал наказание его отец, обвинённый советскими властями в вооружённом восстании, антисоветской пропаганде и агитации, а также в участии в контрреволюционной Организации украинских националистов*. СМИ писали, что в 1944 году отца Медведчука приговорили к 8 годам лишения свободы и 4 годам поражения в правах, без конфискации имущества. В середине 1960-х годов семья вернулась в село Корнин Житомирской области.

В 1971 году Виктор Медведчук окончил Боровскую среднюю школу в Фастовском районе Киевской области. По некоторым сведениям, после школы он пытался пойти в Высшую школу милиции, но подвело прошлое отца. Однако на юридический факультет Киевского университета ему всё же поступить удалось, помогла активность в популярных тогда комсомольских отрядах содействия милиции — добровольных народных дружинах. Окончив престижный вуз в 1978 году, Виктор Медведчук стал работать адвокатом в юридической консультации Шевченковского района Киевской городской коллегии адвокатов, которую со временем и возглавил.

Ему доводилось защищать даже диссидентов, хотя, естественно, в советском суде выиграть такие дела было невозможно, что и происходило: его подзащитные — поэты Юрий Литвин и Василий Стус — в итоге получили тюремные сроки. Но такие неудачи не помешали Медведчуку в 1990 году стать председателем Союза адвокатов Украины. На этом посту он проработал до 2006 года и с него пришёл в политику. С 1997 по 2002 год он был народным депутатом Верховной рады Украины и даже стал вице-спикером. На президентских выборах 1999 года Медведчук возглавил избирательный штаб кандидата Леонида Кучмы, что помогло ему уже после победы Кучмы на выборах в июне 2002 года получить стремительное повышение — он стал главой администрации президента.

Вскоре Медведчук сумел ещё выше поднять своё общественное положение благодаря близости к российскому лидеру Владимиру Путину. В 2004 году по совету супруги Оксаны Марченко Медведчук попросил Путина стать крёстным отцом его младшей дочери Дарьи, а супругу Дмитрия Медведева Светлану — крёстной матерью. Никто не отказал в просьбе. С тех пор за Медведчуком на Украине прочно закрепился неофициальный статус «кума Путина», который по-разному влиял на его положение, в зависимости от того, кто возглавлял Украину.

Общественную деятельность Медведчука впоследствии многие соотечественники называли «пророссийской». Например, так считал первый президент Украины Леонид Кравчук, когда в апреле 2012 года Виктор Медведчук основал организацию «Украинский выбор». Организация выступала против ассоциации Украины с ЕС и за вступление страны в Таможенный союз ЕАЭС. Кравчук отметил , что «это не украинский выбор, это выбор России на Украине». Но даже после Евромайдана и изгнания президента Януковича «Украинский выбор» не поменял свои позиции, критикуя власть за европейский вектор развития.

15 июня 2016 года «Украинский выбор» на своём съезде поменял название на «Всеукраинское общественное движение „Украинский выбор — Право народа“». Через два года Медведчук вступил в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», чуть позже возглавив её политсовет. На парламентских выборах 2019 года был избран народным депутатом. Тогда победила партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», набрав 43,16% голосов. «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука стала второй с 13,05% голосов, обойдя «Батькивщину» Юлии Тимошенко и «Европейскую солидарность» Петра Порошенко. Однако после начала российской спецоперации Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время объявленного военного положения приостановить деятельность 11 партий, в том числе и ОПЗЖ. Сам Медведчук к тому времени уже находился под следствием в связи с обвинениями по нескольким уголовным статьям.

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Здравомыслящий националист — это ещё не нацист

Если в Киеве Медведчука называли пророссийским политиком, то в Москве — украинским националистом. Именно так охарактеризовал Медведчука в 2017 году Владимир Путин.

Я считаю, что Виктор Медведчук — украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя патриотом Украины, но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился, — напомнил президент.

Украинские оппозиционеры не удивились такому определению. Бывший депутат Верховный рады трёх созывов Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru предложил не ставить знак равенства между понятиями националист и нацист.

Это разные понятия. Националист — это человек, который любит свою страну, а нацист ненавидит представителей других народов. Каждый россиянин в какой-то мере является националистом, который любит свою родину, её культуру, великих деятелей искусства и литературы. Но ненависти к другим народам у россиян нет. А нацизм — это политика ненависти к другим, это позиция: мы нация исключительная, а вы никто. Когда запрещают людям говорить на русском, венгерском, болгарском языках, это нацизм. Я не помню, чтобы Медведчук выступал против какого-либо языка или народа, он не нацист. Владимир Олейник экс-депутат Верховной рады Украины экс-депутат Верховной рады Украины

Несмотря на пророссийский имидж Медведчука, украинские политики не раз просили его о посреднической помощи в работе с Москвой. Его самолёт и после 2014 года часто барражировал между столицами двух государств. Фактически он стал специальным порученцем между президентами Путиным и Порошенко. Летом 2017 года президент России встретился с Медведчуком в Крыму. Как удалось узнать журналистам, они обсуждали выполнение минских договорённостей, обмен пленными, политическую ситуацию на Украине и взаимодействие между странами.

Встреча Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком kremlin.ru

Бизнес и политика привели на скамью подсудимых

Не меньших успехов, чем в общественно-политической деятельности, Медведчук добился и в бизнесе. Ещё в 1990-е годы он стал одним из учредителей Украинского кредитного банка, международной адвокатской конторы «Биайэм» и промышленно-финансового концерна «Славутич». Уже тогда он входил в число крупнейших бизнесменов страны. Но в список украинской версии журнала Forbes Медведчук попал только в 2021 году. Он стал самым богатым дебютантом списка с состоянием $620 млн. Активы Медведчука находились в сфере ТЭК, металлургии, недвижимости и медиа.

Крупными активами располагает и его супруга Оксана Марченко — бывшая телеведущая владеет сотнями компаний в России, Болгарии, Кипре, Британских Виргинский Островах, Белизе. Журналистские расследования показали, что Марченко принадлежат доли украинских компаний, занимающихся монопольными поставками электроэнергии, производством ферросплавов, перевалкой нефти и сжиженного газа.

Уголовные дела, возбуждённые против Медведчука, находятся на стыке политики и бизнеса, что характерно для многих преследуемых властью «крупнейших бизнесменов» в постсоветских странах. Один из ключевых эпизодов обвинений относится к разработке газового месторождения Глубокое в Чёрном море, запасы которого составляют до 8,3 миллиона тонн нефти и около 1,4 миллиарда кубических метров газа. В 2012-м право на разработку месторождения получило ООО «Новi проекти». Украинские СМИ утверждали, что его неформальным управленцем является Медведчук. В 2015 году название фирмы незначительно поменялось по форме, но существенно по содержанию. Она стала называться ООО «Новые проекты», её перерегистрировали как российскую, несмотря на протесты Киева, утверждавшего, что месторождение было и остаётся стратегической ценностью и национальным богатством Украины.

Другим экономическим эпизодом с политическим подтекстом называют историю с поставками угля из ДНР и ЛНР в 2014 году. Глава СБУ Иван Баканов утверждает , что их организовал Медведчук в сговоре с высшим руководством Украины. Владимир Олейник назвал это дело в беседе с NEWS.ru смехотворным.

Президент Порошенко дал указания торговать углём с Донбассом. Курировала всё это СБУ. Есть видеозаписи, на которых Медведчук, будучи частным лицом, участвовал в выполнении указаний. Самый дешёвый уголь был для Украины из Донбасса, а не получаемый по формуле Роттердам +, которая привела к резкому скачку цен на электроэнергию и другим последствиям. Почему привлекают тогда не Порошенко, а человека, частично участвовавшего в реализации схемы? Выборочное правосудие и политическое преследование, если приплюсовать к этому закрытие телеканалов Медведчука. Это месть ему за критику политики и Порошенко, и Зеленского, — убеждён бывший украинский депутат.

Для чего арестовали Медведчука

После официальных сообщений об аресте Виктора Медведчука появились версии, что это произошло ещё в самом начале российской спецоперации. Например, бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко полагает, что его специально держали под арестом, чтобы предъявить обществу «в нужный момент» для Киева.

Хотя у меня как у правоохранителя есть один существенный вопрос: а почему нет видео Медведчука? На фото он явно выглядит избитым и измождённым. Каково его реальное состояние, можно только догадываться, особенно учитывая методы СБУ и замечание замминистра МВД о том, что из Медведчука «нужно выбить показания», — написал Захарченко в соцсетях.

По мнению бывшего главы МВД Украины, Медведчук сегодня для Зеленского интересен только для обмена или для расследования «распила донбасских потоков».

Виктор Медведчук Социальные сети

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв тоже не сомневается, что Медведчук будет подвергнут жёстким допросам.

От него будут требовать признательных показаний. Судя по его внешнему виду, к нему применяют меры физического воздействия. Но вопрос для них не в том, чтобы он выдал какие-то секреты, а в том, чтобы он сказал, что им нужно для записи на камеру. И, конечно, его обменяют, потому что им он уже не нужен. Функцию свою он уже выполнил — отвлёк от поражения в Мариуполе, массовой сдачи в плен. Теперь его обменяют на каких-то значимых персон, возможно, на руководство батальона «Азов» (запрещён в РФ. — NEWS.ru) или других взятых в Мариуполе, — полагает бывший украинский депутат.

Советник главы МВД Украины Вадим Денесенко, напротив, в эфире канала «Рада» напомнил , что Медведчук «обладает огромным объёмом информации про то, кто, кому и сколько давал денег из России для создания пятой колонны, для создания движения коллаборантов». После того как «показания будут выбиты» и суд в быстрые сроки вынесет вердикт, его уже можно будет обменять.

Виктора Медведчука подвело рискованное соединение в своей кипучей деятельности большого бизнеса и большой политики, к тому же он действовал на стыке интересов двух стран. В свои 67 лет он уже прошёл серьёзный путь: от родившегося в Восточной Сибири члена семьи осуждённого националиста до одного из влиятельных политиков и бизнесменов Украины. В неординарности человеку не откажешь. Если он избежит пожизненного срока заключения на своей родине, то его способности и знания ещё пригодятся, возможно, в стране, где он родился. В случае если он откажется от рискованного сочетания политики и бизнеса, да ещё на пересечении интересов антагонистов. Как это принято в большинстве цивилизованных стран.

* — Организация украинских националистов (ОУН) признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена.