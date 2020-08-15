«Страну мы никому не отдадим»: Лукашенко снова высказался о протестах

https://static.news.ru/photo/b2148f8e-defa-11ea-b22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/stranadlyazhizni

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некие силы раскачивают обстановку в стране. По его словам, у протестующих «ничего не получится».

Он уверен, что власти республики смогут удержать ситуацию. По его словам, государство, которое находится в центре Европы, должно быть готово в любой момент ответить на вызовы, передаёт БелТА.

Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим <...> Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались, — сказал он.

Руководитель страны отметил, что Белоруссии не нужно посредничество других государств. Он рассказал, что за рубежом создаётся правительство для РБ.

Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите, — добавил он.

Иностранное правительство не будет управлять республикой, считает Лукашенко.

Неужели историю не изучали? — заключил он.

Накануне штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая находится в Литве, начал создание координационного совета, целью которого станет передача власти в стране. Кроме того, президенты Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество Белоруссии для урегулирования возникшей после выборов ситуации.

Как писал NEWS.ru, 15 августа Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину. в разговоре они выразили уверенность, что «все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы».

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями, один человек погиб.