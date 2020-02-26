Ночь с 25 на 26 февраля 1992-го стала одним из поворотных моментов в истории взаимоотношений Азербайджана и Армении. Именно тогда армянские вооружённые силы взяли штурмом город Ходжалы в Нагорном Карабахе, в результате чего погибло более шестисот человек — преимущественно из числа мирного азербайджанского населения. До сих пор никто не понёс наказания за произошедшее. И, разумеется, этот факт серьёзно осложняет и без того непростой процесс Нагорно-Карабахского урегулирования.

Недавняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, прошедшая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, доказала: до достижения сторонами компромисса в вопросе о статусе Нагорного Карабаха ещё очень далеко. И причина не только в личных позициях и внутриполитических интересах лидеров двух стран. Исторический «багаж» конфликта по-прежнему даёт о себе знать.

События, развернувшиеся с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы, расположенном на территории самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), — одна из главных болевых точек двусторонних отношений. Тогда армянские вооружённые силы провели штурм города, населённого на тот момент преимущественно азербайджанцами. Боевые действия привели к гибели сотен людей, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Очевидцы неоднократно отмечали крайнюю жестокость нападавших; почти все пострадавшие — мирные жители, включая женщин, детей и пожилых людей.

Вид на развалины Ходжалы, населённого пункта в Нагорном Карабахе, после ракетного удара. Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС

Причиной атаки именно на этот населённый пункт принято считать его выгодное стратегическое положение. Населённый азербайджанцами, он представлял особый интерес для властей Армении, стремившихся взять под свой контроль всю территорию НКР: там располагался единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, в Ходжалы также пересекалось несколько важных автомагистралей.

По мере нарастания дезинтеграционных процессов, окончившихся распадом Советского Союза, армянское руководство усиливало давление на город. Ещё в 1991-м он фактически оказался в блокаде: в Ходжалы, например, не поступала электроэнергия. Некоторые жители города самостоятельно покинули его, однако бóльшая часть населения осталась и не была эвакуирована к критическому моменту.

В ночь на 26 февраля 1992-го военнослужащие Армении при частичном участии 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединённых сил СНГ предупредили о наступлении и затем начали штурм Ходжалы. Как отмечают правозащитники, военные, предположительно, действовали без приказа. Городу практически нечем было ответить на атаку: в нём располагался малочисленный гарнизон и всего несколько орудий. Выжившие в побоище вынуждены были бежать с территории НКР, население Ходжалы стало стопроцентно армянским.

Штурм города и сопровождавшие его массовые убийства не переломили ход конфликта. Нагорный Карабах по-прежнему остаётся спорным регионом, а армянские власти, решив временные тактические цели на месте, в итоге столкнулись с проблемами на международной арене. События зимы 1992-го властями Азербайджана расцениваются как геноцид: по инициативе Гейдара Алиева в 1994 году в местном парламенте был принят указ «О дне Ходжалинского геноцида — 26 февраля». Подобная оценка нашла поддержку за рубежом: по всему миру в день трагедии проходят акции в память о погибших. Многие страны официально признали бойню в Ходжалы именно геноцидом, а правозащитники практически единогласно возлагают всю ответственность на Ереван. Несмотря на то, что власти НКР ещё в 1992 году принесли соболезнования в связи с произошедшим, армянское руководство неоднократно пыталось переложить вину на Азербайджан. По одной из версий, наступление на город было спровоцировано обстрелами, ведущимися с его территории, хотя в Ходжалы, как уже было сказано, было банально недостаточно вооружения. До сих пор никто не понёс персональной ответственности за бойню. Некоторые участники штурма были объявлены Баку в розыск, но привлечь их к суду пока не удалось.

Подобная ситуация и сейчас усугубляет противоречия между Азербайджаном и Арменией. События прошлого века, даже через 28 лет, демонстрируют, насколько прошлое может мешать прогрессу в будущем. И, вероятно, налаживание отношений Баку и Еревана и решение Нагорно-Карабахского конфликта останутся под вопросом до тех пор, пока стороны не придут к единой оценке трагедии, стоившей жизни сотням людей.