Союзное государство или бонусы: что будет на встрече Путина и Лукашенко

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому власти могут начать принудительно изымать собственность России и её резидентов на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховной рады. Документ будет распространяться на все объекты собственности россиян.

Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости, — отметили в парламенте. Накануне Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения. В...