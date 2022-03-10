Союзное государство или бонусы: что будет на встрече Путина и Лукашенко

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru рассказал, чего стоит ждать от встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко, которая пройдёт 11 марта в Кремле. По его словам, Лукашенко будет просить у Москвы дополнительных экономических бонусов и поддержки.
Это могут быть кредитные линии, инвестиционные проекты, вопрос допуска к белорусской продукции на российские рынки. Есть стандартный набор белорусских просьб, с которыми белорусское руководство обращается к России на протяжении многих лет. Понятно, что нынешняя ситуация повышает значимость Белоруссии для России, и ценность Лукашенко как партнёра в нынешних условиях возрастает, поэтому на результат переговоров это повлияет, — сказал Кортунов.
Политолог также ответил на вопрос, стоит ли ожидать создания Союзного государства между Белоруссией и Россией.
Формально оно есть. Я думаю, что каких-то драматических изменений едва ли следует ожидать, потому что недавно была конституционная реформа и власть Лукашенко снова укрепилась, оппозиция проиграла. Поэтому мне кажется, что сейчас у Лукашенко более сильные позиции, а это значит, что он будет в максимальной степени отстаивать свои автономии, — подытожил Кортунов.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве 11 марта. Главы государств затронут развитие союзной кооперации, а также обстановку в регионе и на Украине. Более того, лидеры