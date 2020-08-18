Сотрудники гостелевидения Белоруссии снова вышли на забастовку

https://static.news.ru/photo/b5556be6-e12f-11ea-a7a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Журналисты, ведущие и режиссёры государственного телевидения Белоруссии снова вышли на забастовку. Подъезд и подход к зданию Белтелерадиокомпании (БТ) в Минске перекрывают люди в штатском, однако самих сотрудников внутрь пускают. Оцепление выставили ещё накануне.

Как сообщает издание TUT.BY, пока немногочисленная группа бастующих сотрудников БТ стоит возле забора. Один из них рассказал, что забастовка будет проходить ежедневно с 9:00 до 18:00.

Вчера руководство поступило подло с операторами: позвали их на разговор, люди сломались, поехали работать. При этой власти снимать честные новости тут не будут. Вчера мне звонили корреспонденты АТН, предлагали ехать снимать Окрестина, больницы. Сегодня утром подошли с потухшим взглядом: им не разрешили снимать. Поэтому мы будем тут стоять до победы, — сказал режиссёр по имени Вячеслав.

15 августа операторы Белтелерадиокомпании, которая объединяет государственные телеканалы, выпустили заявление, согласно которому они отказываются выходить на работу с 17 августа. В требованиях указаны: признание недействительными выборов президента, прекращение насилия со стороны властей, освобождение всех политзаключённых и отмена цензуры. Пока обращение подписали 300 сотрудников, всего в компании работают 1,5 тысячи человек.

Ожидается, что сегодня к зданию БТ придут и сотрудники Дома радио. Накануне из-за забастовки в утреннем эфире телеканала «Беларусь 1» транслировались новости минувшего дня, а вместо ведущих в кадре был пустой диван.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жёстокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы, шахтёры отказываются работать. Накануне Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!», писал NEWS.ru.