Состоялась встреча представителя Минобороны РБ с иностранными атташе

https://static.news.ru/photo/815a93aa-de3e-11ea-8652-fa163e074e61_660.jpg Олег Воинов Фото: mil.by

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов встретился с иностранными военными атташе, следует из сообщения оборонного ведомства.

Генерал-майор Олег Воинов проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных при Министерстве обороны Белоруссии, о реальной обстановке, складывающейся в стране в настоящее время, месте и роли вооружённых сил в происходящих событиях, — говорится в сообщении ведомства.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что патрулирование улиц в Бресте осуществляется для «пресечения провокаций».

Согласно данным ведомства, пограничники «действуют исключительно в рамках белорусского законодательства, в частности, закона об органах пограничной службы, который в числе их обязанностей определяет проведение самостоятельно и во взаимодействии с другими компетентными органами мероприятий по обеспечению собственной безопасности органов пограничной службы, обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов».