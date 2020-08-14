Пограничный комитет Белоруссии назвал причину патрулирования улиц в Бресте

https://static.news.ru/photo/2aea7776-de2d-11ea-9c10-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpkgovby/vk.com

Пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что патрулирование улиц в Бресте осуществляется для «пресечения провокаций».

Согласно данным ведомства, пограничники «действуют исключительно в рамках белорусского законодательства, в частности, закона об органах пограничной службы, который в числе их обязанностей определяет проведение самостоятельно и во взаимодействии с другими компетентными органами мероприятий по обеспечению собственной безопасности органов пограничной службы, обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов».

В погранкомитете также отметили, что одной из задач пограничной службы является принятие мер по пресечению правонарушений, установлению и задержанию граждан, его совершивших. Так, пограничники могут проводить режимные и иные мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, главная цель которых — поддержание в городе законности и недопущение провокаций, уточняет РИА Новости.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что Минский городской суд представил список арестованных в ходе акций протеста 11–12 августа в столице Белоруссии. В нём также указаны назначенные сроки административных наказаний.

Так, в документе значатся 503 фамилии. В минувший четверг, 13 августа, суд обнародовал списки арестованных 11 августа, в них было 560 фамилий. Срок ареста составляет от 7 до 25 суток.