В Минске за два дня протестов аресту подверглись свыше тысячи человек

https://static.news.ru/photo/c3321024-de29-11ea-846b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Минский городской суд представил список арестованных в ходе акций протеста 11-12 августа в столице Белоруссии. В нём также указаны назначенные сроки административных наказаний.

Так, в документе значатся 503 фамилии. В минувший четверг, 13 августа, суд обнародовал списки арестованных 11 августа, в них было 560 фамилий. Срок ареста составляет от 7 до 25 суток, уточняет «Интерфакс».

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что ЦИК страны отклонил все жалобы на результаты выборов главы государства. Кроме того, комиссия отказалась откладывать принятие решения.