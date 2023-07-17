Слуцкий оценил удар по Крымскому мосту в день завершения зерновой сделки Слуцкий: ударом по Крымскому мосту Россию не принудить к продлению зерновой сделки

Фото: СК РФ

Ударом по Крымскому мосту невозможно принудить Россию продлить зерновую сделку, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, атака на мост вызвана провалом контрнаступления ВСУ. Удар дронов депутат назвал очередным актом «украинского государственного терроризма».

И скорее он (теракт. — NEWS.ru) совершен на фоне провального контрнаступления и далеко не тех итогов от саммита НАТО, которых ждал киевский режим. Вопрос о продлении или непродлении зерновой сделки, уверен, должен решаться исходя из интересов России, также с учетом выполнения тех обещаний, которые давались при ее первоначальном заключении. А они, как известно, пробуксовывают. Террористический режим Зеленского не в состоянии Россию ни к чему принудить, — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, поставки российского зерна нуждающимся странам не зависят от зерновой сделки.

Что касается поставок зерна нуждающимся странам, российское руководство не раз говорило, что готово делать их даже на безвозмездной основе и вне зависимости от дальнейшей судьбы черноморской инициативы, — напомнил парламентарий.

Срок зерновой сделки истекает сегодня, 17 июля. Рано утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры — автомобильное и железнодорожное движение было остановлено. Позднее стало известно, что атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Известно о двух погибших — супружеской паре из Белгородской области. Их дочь была госпитализирована.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту РФ Владимиру Путину продлить срок действия зерновой сделки. Глава организации направил российскому лидеру соответствующее письмо, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.