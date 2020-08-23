Скорость интернета в Минске снижена по требованию госорганов

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На территории Минска снижена скорость работы мобильного и стационарного интернета, сообщили в пресс-службе оператора связи A1.

С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска, — говорится на сайте оператора.

В результате этого ухудшилось качество сервиса передачи данных.

Ранее Министерство информации Белоруссии отключило доступ к 70 сайтам, в их число входят и некоторые СМИ. Причём список информационных ресурсов, к которым ограничен доступ, могут посмотреть интернет-провайдеры, но не обычные пользователи.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, участники «Марша новой Беларуси» — оппозиционной акции протеста — заняли всю Площадь Независимости в белорусской столице.