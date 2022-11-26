Скончался глава Министерства иностранных дел Белоруссии

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Владимир Макей

В Белоруссии скончался глава Министерства иностранных дел республики Владимир Макей, сообщает БелТА, ссылаясь на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза. Причина смерти не уточняется. Макею было 65 лет.

Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, — заявил Глаз.

Макей родился в 1958 году в Гродненской области, в 1980 году он окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, а в 1993-м — Дипломатическую академию МИД Австрии. На дипломатическую службу он поступил в 1993 году. В частности, он работал представителем республики при Совете Европы и советником посольства во Франции.

В 2000 году Макей стал помощником президента Белоруссии. На этой должности дипломат трудился на протяжении восьми лет. После этого Макей четыре года возглавлял администрацию главы государства. Летом 2012 года его назначили министром иностранных дел республики. Он также имел ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Макей награжден белорусскими орденами Почета и Отечества III степени.

Свою последнюю встречу на высоком уровне дипломат провел с архиепископом Анте Йозичем по случаю тридцатилетия со дня установления дипломатических отношений между Ватиканом и Минском. Стороны обсуждали деятельность Римско-католической церкви в Белоруссии и подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога.

Ранее сообщалось, что на 27 и 28 ноября была запланирована встреча Макея в рамках визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова. Последний также собирается встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.