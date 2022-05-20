СК Белоруссии завёл дело против «локомотива» белорусских протестов СК Белоруссии завёл дело против основателя организации NEXTA Степана Путило

Фото Виктор Толочко/РИА Новости

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Степана Путило и Яна Рудика — руководителей канала NEXTA, признанного в стране террористической организацией. Как пишет БелТА со ссылкой на СК, обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Белоруссии и радикализации протестов в 2020–2021 годах, при этом находясь за границей. Telegram-канал NEXTA координировал протесты в Белоруссии, публикуя информацию о времени и месте проведения митингов, а также планы оппозиции.

Вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам, — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, которые предусматривают смертную казнь за попытку совершения актов терроризма. Законопроект был одобрен палатой представителей и Советом Республики Национального собрания Белоруссии.

Политолог Дмитрий Болкунец предположил, что в ближайшее время в Белоруссии могут провести показательную казнь для запугивания протестующих. Кроме того, президент страны Александр Лукашенко способен угрожать расстрелами заключённых, если Европа откажется снять санкции. Он отметил, что смертную казнь за покушение на теракт в стране ввели из-за последних протестных тенденций.