Силовики прибывают в центр Минска

https://static.news.ru/photo/9e8e8704-dbd9-11ea-8549-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Подразделения ОМОНа и внутренних войск прибывают в центр Минска. Пешие колонны силовиков проследовали по проспекту Независимости.

Также автобусы спецподразделений видны на площади Независимости, передаёт ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Движение по улицам города пока осуществляется в нормальном режиме.

В Белоруссии с 9 августа проходят несанкционированные протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.