Шушкевич назвал нового премьера Белоруссии «котом в мешке»

https://static.news.ru/photo/4ce9d1b4-a665-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg Станислав Шушкевич Фото: Петр Сивков/ТАСС

Первый лидер независимой Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал отставку правительства республики и назначение на пост премьер-министра Романа Головченко.

Нового премьера он охарактеризовал как «кота в мешке», не имеющего опыта принятия важных решений, но очень послушного действующему президенту Александру Лукашенко.

По мнению Шушкевича, предшественнику Головченко Сергею Румасу «было очень трудно являть всё время послушание», из-за чего его и могли отправить в отставку. При этом он исключил версию о конфликте между Лукашенко и Румасом, отметив, что последний не имеет репутации скандалиста.

Экс-лидер республики добавил, что Лукашенко сейчас занимается чисткой рядов в свою пользу. Причём «устроил суету» вокруг смены кабмина, как будто уже победил на президентских выборах, сообщает dailystorm.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что политолог Александр Зимовский увидел в действия Лукашенко копирование опыта президента России Владимира Путина, который также перед выборами отправил кабмин в отставку.