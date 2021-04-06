Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с главой Минобороны Армении

https://static.news.ru/photo/aea927b0-977d-11eb-9b22-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. В числе прочего в беседе был поднят вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе.

Состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Руководители ведомств обсудили ситуацию с урегулированием в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, которые представляют взаимный интерес, — сообщили в Минобороны журналистам.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, Никол Пашинян в среду, 7 апреля, посетит Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пашинян проведёт переговоры с Владимиром Путиным.