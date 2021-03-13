«Секси и смарт»: Партия Зеленского объявила о новом курсе

https://static.news.ru/photo/ea898ff4-84cc-11eb-b934-96000091f725_660.jpg Александр Корниенко Фото: oskorniyenko/facebook.com

Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» берёт новый курс. Как заявил глава партии Александр Корниенко, она должна стать «секси» и «смарт».

В прошлом году я полушутя сказал, что партия «Слуга народа» должна быть «секси» — то есть, политически привлекательной. Сейчас переходим к следующему этапу — «смарт-партии», — приводит слова Корниенко пресс-служба партии.

Политик пояснил, что имеет в виду активное использование гаджетов, которые сейчас есть в распоряжении каждого человека. По его мнению, таким образом партия может стать универсальной и работать во многих направлениях.

«Смарт-партия», считает Корниенко, сможет создать «смарт-страну» — такое государство, где нет воровства и коррупции. Он уверяет, что это будет мирная страна, где политики и бизнесмены ответственны перед законом.

Как писал NEWS.ru, накануне в Киеве прошёл съезд партии «Слуга народа», на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время его речи устроил скандал депутат Рады, соратник украинского лидера и нардеп Украины Юрий Камельчук — его отказывалась пропускать охрана.